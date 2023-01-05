



"Страна в огне", но Лапид говорит: дайте слетать с женой в Париж!



Лидер оппозиции Яир Лапид отправился на выходные в Париж. Его отпуск начался после того, как вчера вечером министр юстиции Ярив Левин раскрыл план революции, которую он планирует осуществить в системе правосудия, и одновременно с драматическим обсуждением в БАГАЦе “закона Дери” .



В социальных сетях прозвучали критические заявления в адрес Лапида, который уехал в отпуск, в то время как "страна в огне". Многие Лапида критикуют за то, что он не остался, чтобы вместе с членами своей партии провести демонстрацию перед БАГАЦем во время дебатов сегодня утром.



ЕШ Атид опубликовал призыв к гражданам "Остановить безумие": "В то время, когда в суде открылась морально-этическая дискуссия о назначении осужденного и коррумпированного министра, члены фракции "Еш Атид" пришли сегодня утром вместе с сотнями партийных активистов и тысячами обеспокоенных граждан на демонстрацию перед БАГАЦем против судебной революции и разрушения верховенства закона.



Мы будем продолжать бороться в Кнессете и на улицах против реформы беззакония, пункта о вымогательстве и разрушения системы правосудия. Мы будем бороться против этого безумия всеми силами, и в день нашего возвращения к власти все эти изменения будут отменены.".



Лапид утверждает, что отпуск был запланирован заранее, не зная, когда состоится заседание Верховного суда и когда Левин опубликует свой план.



Лапид ответил критикам на своей странице в Facebook:

"Выходные с женой, ради Бога. В среду вечером я, как всегда, работал допоздна. В четверг я отправился на выходные с Лией. С четверга до утра воскресенья. Не знаю, заслужил ли я это, но уверен, что она это заслужила. Это были самые сумасшедшие полтора года в нашей жизни. Она не присоединилась ко мне ни в одной официальной поездке, ни в качестве министра иностранных дел, ни в качестве премьер-министра. У нас нет больших планов. Посмотреть выставку, устроить романтический ужин, много ходить пешком".