



Страхи Левина и Ротмана полностью оправдались

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала статью о последствиях одностороннего “смягчения” правовых реформ лидерами коалиции.



Из последних нескольких дней, последовавших за компромиссным предложением президента и компромиссным предложением Левина и Ротмана, можно сделать два вывода: любое решение, принятое только одной стороной, не имеет никакой общественной ценности.



В действительности, самые серьезные опасения Левина и Ротмана оказались полностью оправданными: они положили на стол очень сложный законопроект, но другая сторона (парламентская оппозиция и протестующие) не остановилась ни на минуту, чтобы рассмотреть его. Более того, Левин и Ротман заплатят политическую цену за свою "капитуляцию" среди правых избирателей, в то время как левые пока не намерены приостанавливать протесты.



Компромисс, который предложили лидеры коалиции, стал результатом длительных обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе. Левин и Ротман поддерживали контакт с резиденцией президента и надеялись, что Герцог одобрит их предложение, чтобы предотвратить цепь событий, которые начали разворачиваться вчера вечером. Но этого не произошло, и президент исчез в середине процесса, решив принять сторону в политическом конфликте.



Результат оказался разрушительным. Единственное предложение, которое считалось легитимным обеими сторонами, в одночасье потеряло всякий авторитет в правой части политического спектра. В отсутствие честного посредника Левин и Ротман представили свою собственную законодательную программу, которая предполагала значительные уступки. В ходе текущей зимней сессии Кнессета на голосование будет вынесен только один законопроект, который не изменит судебную систему Израиля. В лучшем случае, он добавит немного красок в работу БАГАЦа. А другие законопроекты? Остается неясным, что с ними будет дальше.



Оппозиция быстро отвергла это предложение. Однако, в отличие от "Ликуда", члены которого высказывали самые разные мнения, единодушное неприятие, озвученное оппозицией и лидерами протеста, заставляет подозревать, что никого из них на самом деле не волнует судебная система, и что реальным вопросом с их точки зрения является легитимность правительства - да или нет.



Скорость, с которой оппозиция отвергла пересмотренное законодательство, прокладывает путь к следующему конфликту между сторонами. Правые будут считать, что какое бы предложение ни легло на стол, оппозиция отвергнет его по инерции. Левые будут говорить, что они действительно не доверяют коалиции и с подозрением относятся к любому ее предложению.



Когда стороны разделяет такое глубокое недоверие, никакой компромисс не сможет остановить вращение колеса: левые отвергнут любое предложение, выдвинутое в качестве жеста доброй воли, а правые потеряют всякое желание вести диалог. При нынешнем положении дел перспективы борьбы за власть между различными частями израильского общества как никогда мрачны.

