



Сторонники реформы завтра проведут демонстрацию перед резиденцией президента

"Мы не должны отказываться от правовой реформы", — говорится в в призыве правых присоединиться к митингу.



Правые продолжают протесты в поддержку реформы. После двух крупных демонстраций на прошлой неделе в Иерусалиме и Тель-Авиве, в которых приняли участие тысячи граждан, завтра, в понедельник, пройдет еще одна демонстрация национального лагеря перед резиденцией президента, с целью донести голоса сторонников реформы до участников переговоров по новой президентской программе.



"В прошлый раз президент явно занял чью-то сторону, и мы опасаемся, что в этот раз президент снова воспользуется доверием, которое ему оказывает общественность, и невиновностью правой общественности, которая выступает за диалог и хочет избежать раскола в нации и братоубийственной войны — и он снова представит план, отождествляемый только с левыми", — заявили организаторы, разъяснившие суть демонстрации.



"Мы опасаемся плана действий, который видит только потребности оппозиции и не видит нужд большинства населения, проголосовавшего у избирательных урн", — заявили организаторы, в том числе новый член Кнессета Авихай Буарон.



Буарон добавил, что правая общественность со страхом следит за тем, что происходит в доме президента: "Этого не может быть в демократической стране. Решения принимаются в Доме президента на ограниченном форуме, а не в Кнессете", где правая коалиция получила 64 мандата на выборах всего полгода назад.



"Пока демократическая система не изменилась — решения должны приниматься коалиционным большинством, а не в сотрудничестве с оппозицией, при всем уважении к оппозиции — помимо необходимости широкого согласия и усилия по успокоению духа, следует все же помнить, что в демократической стране избранное правительство получает мандат на руководство решениями и политикой. Метод, предложенный некоторыми людьми, в том числе президентом страны, как будто решения должны приниматься в сотрудничестве с оппозицией — это пощечина израильской демократии и обесценивание выбора большинства народа", — заявили организаторы.



Организаторы демонстрации призывают общественность прийти и потребовать от президента уважать выбор народа при голосовании.



За демонстрацией стоят все правые организации, объединившиеся в последние недели для совместного протестного движения. Возглавляет движение член Кнессета Авихай Буарон, который сегодня был приведен к присяге от партии "Ликуд", вместе с Берлой Кромби, основателем кампании "Такума 2023", стоящей за кампанией в поддержку реформ, а также другие руководители правых организаций.

