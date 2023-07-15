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Сторонники реформы намерены не выпускать лидера "Черных Флагов" из дома
15.07.2023 16:52 Алина Груднева

Сторонники реформы намерены не выпускать лидера "Черных Флагов" из дома

Вечером, 15 июля, сторонники правовой реформы намерены помешать лидеру "Черных Флагов" Шикме Бреслер выйти из дома, чтобы присоединиться к демонстрациям, которые пройдут сегодня по всей стране уже 28-ю неделю подряд.

Об этом сообщает интернет-издание Walla.

Уточняется, что Бреслер собиралась сначала присоединиться к акции протеста на перекрестке Каркур, который демонстранты блокируют каждую неделю.

Также на сегодня было запланировано ее выступление на главной сцене на улице Каплан в Тель-Авиве.

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