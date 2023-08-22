



Сторонники реформ "вырубили" WhatsApp организаторов протестов



Группа сторонников правовой революции блокировали WhatsApp лидеров протестов, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Действия группы привели к блокированию WhatsApp некоторых предводителей протеста, включая профессора Шикму Бреслер, профессора Карин Нахон и Моше Редмана - иногда на несколько часов, а иногда на несколько дней.



Метод, которым действовали члены группы, был прост - они брали номера телефонов активистов протеста и распространяли их в группах сторонников реформ вместе с объяснением и просьбой членов группы сообщать в WhatsApp о тех или иных нарушениях. После определенного количества сообщений пользователь WhatsApp автоматически блокируется, что и произошло с активистами протестного движения.



Чтобы справиться с этим явлением, адвокат Хаим Рабиа совместно с проектом "Фейк репортер" направил 6 организаторам акции предупредительные письма, в которых потребовал выплатить каждому лидеру протеста почти 300 тыс. шекелей за причиненные душевные страдания и ложные сообщения, отправленные в WhatsApp.