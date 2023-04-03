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Сторонники правовой реформы пришли под дом Герцога
03.04.2023 21:19 Алина Груднева

Сторонники правовой реформы пришли под дом Герцога

В понедельник, 3 апреля, сторонники правовой реформы вышли под дом президента Ицхака Герцога в Иерусалиме на фоне продолжающихся переговоров о компромиссе.

Организаторы выразили опасения в том, что главу государства в том, что тот "принял чью-то сторону".

"Мы опасаемся, что он предложит другой план, который угождает левым. Решения в демократическом обществе не могут приниматься в резиденции президента, а не в Кнессете, когда всего шесть месяцев назад общественность предоставила правым 64 мандата и ясно дала понять, что хочет изменений в судебной системы", - указали они.

По словам демонстрантов, пока не изменилась демократическая система, решения должны приниматься коалицией большинства, а не в сотрудничестве с оппозицией.

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