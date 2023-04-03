



Сторонники правовой реформы пришли под дом Герцога

В понедельник, 3 апреля, сторонники правовой реформы вышли под дом президента Ицхака Герцога в Иерусалиме на фоне продолжающихся переговоров о компромиссе.



Организаторы выразили опасения в том, что главу государства в том, что тот "принял чью-то сторону".



"Мы опасаемся, что он предложит другой план, который угождает левым. Решения в демократическом обществе не могут приниматься в резиденции президента, а не в Кнессете, когда всего шесть месяцев назад общественность предоставила правым 64 мандата и ясно дала понять, что хочет изменений в судебной системы", - указали они.



По словам демонстрантов, пока не изменилась демократическая система, решения должны приниматься коалицией большинства, а не в сотрудничестве с оппозицией.