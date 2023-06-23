



Сторонники Нетаниягу критикуют суд, узнав, что дело против него разваливается

После того, как был опубликованы сообщения о том, что дело против премьер-министра Биньямина Нетаниягу рушится, политические союзники лидера “Ликуд” продемонстрировали ему свою поддержку в четверг, раскритиковав судебные процессы против него в связи с коррупцией.



“После многолетних преследований премьер-министра, которые перевернули всю страну, сегодня судьи заявляют, что у них нет шансов вынести обвинительный вердикт”, – сказал министр образования Йоав Киш в ответ на канал.



Член оппозиции и депутат Кнессета от партии “А-Махане а-мамлахти” Гидеон Саар согласился с позицией суда о том, что обвинение должно заключить сделку о признании вины “на благо страны”.



“Во время моего пребывания на посту министра юстиции я избегал упоминать о возможности соглашения о признании вины в суде над Нетаниягу”, – написал Саар в Twitter. “Я это делал из уважения к независимости прокуратуры в вопросах, отнесенных к ее профессиональной компетенции. Моя позиция долгое время заключалась в том, что правильно, учитывая все факторы, завершить судебный процесс над Нетаниягу соглашением о признании вины. Теперь уместно, чтобы обвинение выслушало сообщения суда и продемонстрировало готовность к таким переговорам. Общественный интерес в самом широком смысле состоит в том, чтобы закончить эту давнюю сагу соглашением о признании вины”.



Министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что страна “пережила семь лет выборов, протестов и политического хаоса из-за некорректного расследования дела Нетаниягу”. Чикли сказал, что правда была раскрыта, и что со стороны Нетаниягу не было взяточничества или мошенничества.



Депутат от “Ликуд” Боаз Бисмут осудил “пустую трату миллионов шекелей на расследование и судебный процесс”, а министр охраны окружающей среды Идит Сильман потребовала сообщить, кто возместит государству Израиль компенсацию за выборы и политические беспорядки.



“Кто компенсирует семье Нетаниягу годы невыносимых преследований?” – спросила Сильман.



Депутат парламента от “Оцма Йегудит” Альмог Коэн обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование в отношении бывшего генерального прокурора за открытие дел против Нетаниягу.

