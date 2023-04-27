



Сторонники Навального проведут серии акций в разных странах

Сторонники российского политика Алексея Навального анонсировали серию акций в разных странах мира в его поддержку.



На данный момент митинги запланированы 29 апреля в Таллинне, Лиссабоне, Тбилиси, Мельбурне и немецком Геттингене, 30 апреля – в Чикаго, Денвере, Портленде и в городе Талса в Оклахоме. Список городов, в которых пройдут акции, обновляется и дополняется.



Среди лозунгов, которые намерены использовать организаторы:

“Навального убивают прямо сейчас”,

“Путин снова травит Навального”,

“Навальный в смертельной опасности”.

Навального, который находится в ИК-6 во Владимирской области регулярно отправляют в штрафной изолятор. Накануне, 25 апреля, политик попал в ШИЗО в 14-й раз.Против Навального сейчас расследуется очередное уголовное дело об “экстремизме”. 26 апреля политик сообщил, что в его рамках выделено отдельное “террористическое дело” , и что теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.