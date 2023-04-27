Сторонники Навального проведут серии акций в разных странах
Сторонники российского политика Алексея Навального анонсировали серию акций в разных странах мира в его поддержку.
На данный момент митинги запланированы 29 апреля в Таллинне, Лиссабоне, Тбилиси, Мельбурне и немецком Геттингене, 30 апреля – в Чикаго, Денвере, Портленде и в городе Талса в Оклахоме. Список городов, в которых пройдут акции, обновляется и дополняется.
Среди лозунгов, которые намерены использовать организаторы:
- “Навального убивают прямо сейчас”,
- “Путин снова травит Навального”,
- “Навальный в смертельной опасности”.
Против Навального сейчас расследуется очередное уголовное дело об “экстремизме”. 26 апреля политик сообщил, что в его рамках выделено отдельное “террористическое дело” , и что теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.