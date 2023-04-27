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Сторонники Навального проведут серии акций в разных странах
27.04.2023 20:15 Наталья Богинская

Сторонники Навального проведут серии акций в разных странах

Сторонники российского политика Алексея Навального анонсировали серию акций в разных странах мира в его поддержку.

На данный момент митинги запланированы 29 апреля в Таллинне, Лиссабоне, Тбилиси, Мельбурне и немецком Геттингене, 30 апреля – в Чикаго, Денвере, Портленде и в городе Талса в Оклахоме. Список городов, в которых пройдут акции, обновляется и дополняется.

Среди лозунгов, которые намерены использовать организаторы:

  • “Навального убивают прямо сейчас”, 
  • “Путин снова травит Навального”, 
  • “Навальный в смертельной опасности”.
Навального, который находится в ИК-6 во Владимирской области регулярно отправляют в штрафной изолятор. Накануне, 25 апреля, политик попал в ШИЗО в 14-й раз.

Против Навального сейчас расследуется очередное уголовное дело об “экстремизме”. 26 апреля политик сообщил, что в его рамках выделено отдельное “террористическое дело” , и что теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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