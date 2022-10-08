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Сторонники Ассанжа "оцепили" парламент Великобритании
08.10.2022 19:42 Ольга Белозерова

Сторонники Ассанжа "оцепили" парламент Великобритании

Около тысячи человек образовали живую цепь вокруг парламента Великобритании в субботу, требуя освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 

Об этом сообщает Reuters.

Сторонники Ассанжа, принимавшие участие в акции у британского парламента, держали в руках портреты основателя WikiLeaks, а также плакаты с надписями: "Освободите Ассанжа, прекратите экстрадицию", "Журналистика не является преступлением", "Преследуйте военные преступления, а не Ассанжа".

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