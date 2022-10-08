



Сторонники Ассанжа "оцепили" парламент Великобритании

Около тысячи человек образовали живую цепь вокруг парламента Великобритании в субботу, требуя освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Об этом сообщает Reuters.



Сторонники Ассанжа, принимавшие участие в акции у британского парламента, держали в руках портреты основателя WikiLeaks, а также плакаты с надписями: "Освободите Ассанжа, прекратите экстрадицию", "Журналистика не является преступлением", "Преследуйте военные преступления, а не Ассанжа".