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Сторонникам реформы будут раздавать голубые ленточки
16.03.2023 07:19 Аркадий Бочаровский

Сторонникам реформы будут раздавать голубые ленточки


На фоне серии демонстраций и “хэппенингов” противников политики нынешней коалиции, ожидаемых сегодня по всей стране, сотни сторонников правовой реформы выйдут на демонстрацию "Поддержка реформы" на десятках перекрестков по всей стране. 

Инициатором акции протеста выступило движение "Голос Израиля" под названием "Сторонники правовой реформы - вместе мы окрасим страну в синий цвет". 

Активисты будут раздавать водителям синие ленточки, чтобы они вешали их на свои автомобили в качестве опознавательных знаков и в знак поддержки правовой реформы. Акция протеста пройдет на десятках перекрестков по всей стране.
 

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