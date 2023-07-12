



Столтенберг - Зеленскому: Сегодня мы встречаемся как равные, завтра как союзники

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, которая состоялась по окончании двухсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что решения саммита НАТО в Вильнюсе открывают новую главу в отношениях Альянса и Украины.



"Решения, которые были сделаны в Вильнюсе, являются началом новой главы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные, я с нетерпением ожидаю того дня, когда мы встретимся как союзники", - подчеркнул Столтенберг.



По его словам, во вторник, 11 июля, союзники одобрили для Украины пакет из трех составляющих, который "приведет Украину ближе к НАТО", в частности, многолетнюю программу практической помощи, создание нового Совета Украина-НАТО и убрали требование Плана действий в отношении членства.



"Наша новая программа поможет Украине перейти от оборудования и стратегий советского времени к натовским стандартам и сделает украинские вооруженные силы полностью совместимыми с натовскими. Скоро начнется инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО. Это будет форум, где Украина и союзники будут встречаться как равные, будут проводить консультации по кризисным ситуациям и совместно принимать решения. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо. Союзники вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса и согласились убрать требование ПДЧ. Это изменит украинский путь к членству с процесса, который состоит из двух шагов, к процессу одного шага, и мы направим приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда согласятся союзники и будут выполнены условия. Это – сильный, единый месседж союзников в отношении пути к членству НАТО», - детализировал он.



Столтенберг также отметил, что после войны Украине должны быть предоставлены "надежные гарантии безопасности, чтобы история не повторилась", передает Интерфакс-Украина.



"Поэтому я приветствую, что многие союзники сегодня заявят о том, что предоставят долгосрочную помощь в сфере безопасности Украине. Это поможет сдержать будущую агрессию России после того, как эта война завершится и будет дополнением поддержки, которую предоставляет НАТО", - добавил генсек Альянса.



Столтенберг также заявил, что "когда президент Путин напал на Украину в прошлом году, он недооценил храбрость украинского народа, храбрость украинских вооруженных сил и приверженность украинского политического руководства".



"Но он также недооценил единство и силу союзников по НАТО. НАТО будет продолжать стоять с вами так долго, сколько потребуется", - заверил Столтенберг.



В свою очередь Зеленский назвал важным результатом отказ от Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на пути Украины в Альянс.



"Важный результат – это признание, что Украина не нуждается в Плане действий по членству на пути", - подчеркнул глава украинского государства.



"Умелое применение оружия стран НАТО нашими воинами уже доказало, что глобальная демократия сильнее, чем любые террористические угрозы против нас. При этом даже во время полномасштабной войны с Россией Украина продолжает реформы", - отметил Зеленский.



По его словам, "гарантии безопасности так важны для людей. Гарантии безопасности для Украины по пути в НАТО. Не вместо этого, - я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути интеграции. И сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить "Большая Семерка".



"И я думаю, что если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет действительно столь важным для нас конкретным успехом. Можем констатировать, что результаты саммита хороши, но если бы было приглашение, - они были бы идеальны", - резюмировал Зеленский.