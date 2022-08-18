



Столтенберг заявил об угрозе катастрофы на Запорожской АЭС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ допустить специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию Запорожской атомной электростанции.



Столтенберг во время своего выступления в Брюсселе 17 августа заявил, что захват российскими войсками Запорожской АЭС может грозить ядерной катастрофой, причем не только Украине, но и другим странам.



"Необходимо срочно обеспечить проведение инспекции Международным агентством по атомной энергии и гарантировать вывод всех российских войск" – подчеркнул Столтенберг.