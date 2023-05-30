



Столтенберг: Запад не устал от помощи Украине в войне с Россией

Страны Запада не устали предоставлять Украине военную помощь для защиты от полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.



"Все находятся начеку, ожидая признаков усталости в наших демократических странах, в странах НАТО и партнеров, с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока что мы этого не видим", - подчеркнул Столтенберг.



Он также уточнил, что сейчас помощь Украине только усиливается. При этом по-прежнему существует сильная межпартийная поддержка украинцев среди союзников по Альянсу как в Европе, так и в США.



Генсек НАТО отметил, что, несмотря на наличие "разных голосов" и мнений по вопросу помощи Украине, остается преимущественная "политическая воля поддерживать" нашу страну.



Напомним, еще в прошлом году несколько стран Запада начали предупреждать о возможной усталости от войны России против Украины, если она затянется. Такую информацию подтверждал и заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.



Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отмечал, что Россия делала ставку на усталость западных стран, когда начинала полномасштабную войну против Украины.



В то же время, союзники Украины продолжают усиливать помощь нашей стране. В частности, они начинают подготовку пилотов и планируют передачу современной авиации, от которой отказывались ранее.