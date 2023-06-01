



Столтенберг: В НАТО до сих пор не определились с гарантиями для Украины

Страны НАТО пока не определились с гарантиями безопасности для Украины. Альянс сосредотачивается на помощи для окончания войны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД в Осло.



Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована после завершения войны. Однако союзники НАТО все еще не пришли к согласию по деталям в этом вопросе.



"Нам нужно убедиться, что история не повторится, чтобы эта модель российской агрессии против Украины действительно прекратилась. Поэтому у нас должны быть рамки для обеспечения гарантий безопасности Украины после окончания войны", - сказал Столтенберг.



По его словам, пока есть вопросы о том, как будут работать какие-либо обязательства перед Украиной.



Украина неоднократно отмечала, что готова присоединиться к НАТО, но, как заявлял президент Владимир Зеленский, это не произойдет до окончания войны. В то же время глава государства призывает альянс предоставить Украине четкий план вступления и гарантии безопасности.



В НАТО пока не спешат с обещаниями по гарантиям безопасности, но члены альянса и генсек подчеркивают, что "дверь открыта" для Украины. По данным западных СМИ, НАТО обсуждает несколько "механизмов безопасности".