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Столтенберг: Украина в состоянии отвоевать захваченные территории
02.10.2022 21:55 Алина Груднева

Столтенберг: Украина в состоянии отвоевать захваченные территории

Украина в состоянии отвоевать захваченные Россией территории.

 
Такое заявление в интервью телеканалу NBC сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
 
По его словам, ВСУ добиваются прогресса и могут эффективно противостоять РФ. 
 
"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, они способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, и, конечно, благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", - подчеркнул он.
 
По словам Столтенберга, чтобы противостоять попыткам РФ аннексировать украинские территории, нужно продолжать поддерживать Украину.
 
"И мы продолжим поставлять военное оборудование, оказывать политическую и экономическую поддержку. Это самый лучший способ помочь Украине освободить свои территории", - добавил генсек НАТО. 
 

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