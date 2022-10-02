



Столтенберг: Украина в состоянии отвоевать захваченные территории

Украина в состоянии отвоевать захваченные Россией территории.

Такое заявление в интервью телеканалу NBC сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ВСУ добиваются прогресса и могут эффективно противостоять РФ.

"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, они способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, и, конечно, благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, чтобы противостоять попыткам РФ аннексировать украинские территории, нужно продолжать поддерживать Украину.

"И мы продолжим поставлять военное оборудование, оказывать политическую и экономическую поддержку. Это самый лучший способ помочь Украине освободить свои территории", - добавил генсек НАТО.