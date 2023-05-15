



Столтенберг: Украина сможет присоединиться к НАТО только после победы

Пока Украина не победит Россию в войне, нет смысла обсуждать, когда и как государство может присоединиться к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.



На саммите демократии в Копенгагене Столтенберг дал интервью одному из бывших глав НАТО Андерсу Фог Расмуссену.



По его словам, когда на саммите НАТО в июле встретятся союзники по НАТО, главы государств и правительств пошлют "очень четкое сообщение о поддержке Украины, и это будет проявляться разными способами".



"Когда дело доходит до членства, я ожидаю, что союзники по НАТО скажут, что Украина станет членом Альянса. Об этом было сказано несколько раз", - сказал Столтенберг.



Он отметил, что Украина имеет право выбирать свой путь.



"Не Москва решает, что может сделать Украина, а Украина. И именно союзники по НАТО решают вопрос о членстве... и, конечно, двери НАТО остаются открытыми", - добавил он.



При этом Столтенберг заявил, что сначала необходимо обеспечить победу Украины в войне против России.



"Я также твердо верю, что все союзники скажут, что, конечно, самой актуальной задачей сейчас является обеспечение победы Украины. То, что президент Путин не выиграет эту войну. Потому что только если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса", - сказал он.



Генсек НАТО также ожидает, что будет согласована многолетняя программа для Украины, в рамках которой союзники будут работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советских времен к стандартным доктринам и оборудованию НАТО, а также стать полностью совместимыми с НАТО. Он подчеркнул, что это поможет Украине двигаться к членству в НАТО.