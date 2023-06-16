



Столтенберг: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

Украина не получит приглашение в Североатлантический Альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в следующем месяце, в июле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.



"Мы обсуждали план действий по Украине. Это вопрос, который поднимался на встрече министров в Осло", - рассказал генеральный секретарь НАТО.



По словам Столтенберга, есть три важных элемента в отношении Украины:

приближение Украины к НАТО в практическом измерении. Это означает продолжение поддержки и помощь стране в переходе от советских стандартов к доктринам и оборудованию НАТО;

политический путь. Финализация соглашения о создании Совета Украина-НАТО;

членство Украины в ЕС. Все страны согласны с тем, что наша страна должна стать новым членом союза.

"Пока мы не будем обсуждать приглашение Украине присоединиться к НАТО во время саммита в Вильнюсе. Но мы верим, что Украина должна стать его членом. Мы будем приближать этот процесс, уверены, что сможем найти консенсус в Вильнюсе относительно того, как приблизить страну к Североатлантическому. союза", - добавил Столтенберг.Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что наша страна ожидает получить "четкий график вступления" после проведения саммита. В то же время, президент Владимир Зеленский подчеркнул важность конкретных гарантий безопасности со стороны Запада, которые будут зафиксированы документом. Украина намерена получить гарантии от Североатлантического Альянса до получения полноправного членства.Как писало CNN, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его команда активно работают над тем, чтобы убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО. В то же время, как утверждает министр обороны Германии Борис Писториус, сегодня в Альянсе склоняются к тому, чтобы упростить вступление Украины в НАТО.