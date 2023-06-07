



Столтенберг: У Украины есть все возможности для освобождения своей территории

Украина располагает необходимым оружием и боеприпасами для освобождения своей территории от российских оккупантов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNAS.



Он отметил, что ход любой войны непредсказуем, поэтому никто не может сказать точно, чем она закончится.



"Что мы знаем, так это то, что (Украине - ред.) предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка от стран-членов НАТО и других союзников... Они поставлены на место, чтобы у них были возможности, необходимые для освобождение большей территории", - сказал генсек НАТО.



Он отметил, что Украина показала, что может отбрасывать российские силы, упомянув об освобождении Киевской, Харьковской и Херсонской областей.



Столтенберг также добавил, что союзники должны усиливать позиции Украины на фронте, чтобы государство вернуло свою независимость, а Путин проиграл в войне.



Отметим, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на разных участках Бахмутского направления продвинулись до 1600 метров.



Кроме того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах, а россияне теряют позиции под Бахмутом. Впрочем, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские войска еще не начали контрнаступление.