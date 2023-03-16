



Столтенберг: Страны НАТО готовы дать Украине больше оружия

Союзники НАТО готовы предоставить Украине больше вооружения, в частности, систем ПВО, бронированной техники и боеприпасов.



Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте НАТО по итогам десятой встречи Контактной группы в формате "Рамштайн".



"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в виртуальной встрече Контактной группы по обороне Украины в среду (15 марта 2023 года), состоявшейся под председательством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли", – сказано в сообщении.



Во время встречи генсек НАТО проинформировал об усилиях Североатлантического союза и стран-членов по быстрому предоставлению Украине ключевых возможностей, включая больше систем противовоздушной защиты, бронированной техники и боеприпасов.



Столтенберг заявил, что работа по увеличению оборонной промышленной базы НАТО "критически важна для обеспечения политики сдерживания и обороны, а также для того, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку так долго, как это будет необходимо".



Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил о намерении девяти стран передать Украине более 150 танков Leopard.



Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что итоги очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" внушают оптимизм.



Кроме того, Евросоюз заявил о готовности выделить 500 млн евро на производство боеприпасов калибра 155 мм для дальнейшей передачи их Украине.



"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным и его необходимо раскрыть", - говорится в заявлении еврокомиссара по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрида Макгиннеса.



Сейчас рассматриваются все варианты, включая использование бюджета ЕС, если это потребуется.