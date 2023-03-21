



Столтенберг: Россия просила у Китая летальное оружие

Есть признаки того, что Россия просила у Китая летальное оружие для применения полномасштабной войны в Украине.



По данным CNN, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что такой запрос со стороны России был, и что этот вопрос рассматривает в Пекине китайские власти", - подчеркнул Столтенберг.



Генсек НАТО предупредил Китай, что если тот предоставит РФ летальное оружие, это будет означать поддержку со стороны КНР войны в Украине.

