



Столтенберг: Путин не сможет пользоваться зимой как оружием

Президент России Владимир Путин не сможет использовать зиму в качестве оружия против Украины, поскольку страна получит столько помощи, сколько будет необходимо.

По данным Welt, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", - отметил он.

По словам Столтенберга, НАТО высоко оценивает поставки оружия Украине от Германии.

"Решительная поддержка Германии имеет решающее значение. Немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Поставки оружия из Германии спасают жизни. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины", - добавил он.