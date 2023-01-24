



Столтенберг: Партнеры уже могут готовить танки Leopard к передаче Украине

Союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.



Он отметил, что Германия в скором времени примет решение о передаче танков Leopard.



Столтенберг посоветовал всем странам, у которых есть эти танки, подготовить их к возможной передаче Украине и начать обучение украинских военных.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что немецкое правительство в скором времени решит, отправлять ли Украине танки Leopard.



Между тем, немецкий концерн Rheinmetall может доставить Украине 139 танка Leopard в случае необходимости.



Кроме того, Польша планирует передать Украине Leopard 2, независимо от того, какое решение по этому вопросу примут другие страны.



При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отмечала, что правительство не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.