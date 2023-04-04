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Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО
04.04.2023 21:04 Алина Груднева

Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО

Украина сможет получить членство в Североатлантическом альянсе после победы в войне.

Такое заявление 4 апреля сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина станет членом альянса. Но мы отдаем себе отчет, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещанное членство", - подчеркнул он.

Столтенберг пообещал, что страны-члены НАТО продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы сделаем все, чтобы Украина победила, что обеспечит ее членство в НАТО", – добавил он.
 

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