



Столтенберг озвучил условие для вступления Украины в НАТО

Украина сможет получить членство в Североатлантическом альянсе после победы в войне.



Такое заявление 4 апреля сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Украина станет членом альянса. Но мы отдаем себе отчет, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещанное членство", - подчеркнул он.



Столтенберг пообещал, что страны-члены НАТО продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.



"Мы сделаем все, чтобы Украина победила, что обеспечит ее членство в НАТО", – добавил он.

