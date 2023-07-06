



Столтенберг о вступлении Швеции в НАТО: "не за горами"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО "уже не за горами". Об этом сообщает Reuters.



Столтенберг сказал журналистам, что он не исключает принятие решения о присоединении Швеции к Альянсу уже на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.



По мнению генсека НАТО, приятое в Швеции судебное решение, которым обвиняемый был признан виновным в попытке финансирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), может дать возможность Турции снять возражения по вступлению Швеции в Альянс.



Также в медиа сообщалось, что министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что в правительстве страны рассматривается вопрос о том, возможно ли криминализировать поджог Корана и священных книг других религий, поскольку недавние поджоги Корана, как он сказал, нанесли ущерб безопасности Швеции.



Сейчас Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку на вступление Швеции.

