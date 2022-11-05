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Столтенберг: новая приостановка действия "зерновой сделки" возможна
05.11.2022 17:24 Алина Груднева

Столтенберг: новая приостановка действия "зерновой сделки" возможна

Несмотря на возобновление действия "зерновой сделки", риски повторного приостановления экспорта продуктов из Украины сохраняются.

 
Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Haberturk.
 
"Пока продолжается война такие риски сохраняются", - отметил он.
 
По словам Столтенберга, для глобальной борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно из Украины. 
 
"Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна. Но и войну следует прекращать", - отметил он.

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