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Столтенберг: НАТО против прекращения огня на условиях Кремля
09.11.2022 09:27 Алина Груднева

Столтенберг: НАТО против прекращения огня на условиях Кремля

НАТО не собирается добиваться прекращения огня в Украине на условиях Кремля.

 
Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
 
"Если Украина пойдет на российские требования и одобрит тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, есть риск продолжения нападений. Это будет не только крахом для Украины, но и опасностью для всех нас", - сказал он.
 
Между тем, издание Bloomberg сообщает, что США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.

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