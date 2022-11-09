



Столтенберг: НАТО против прекращения огня на условиях Кремля

НАТО не собирается добиваться прекращения огня в Украине на условиях Кремля.

Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Если Украина пойдет на российские требования и одобрит тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, есть риск продолжения нападений. Это будет не только крахом для Украины, но и опасностью для всех нас", - сказал он.

Между тем, издание Bloomberg сообщает, что США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.