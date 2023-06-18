



Столтенберг: НАТО приведет Украину к стандартам Альянса

НАТО примет пакет долгосрочной помощи Украине на летнем саммите в Вильнюсе. Он призван привести Украину к стандартам Североатлантического союза. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии Welt.



По его словам, НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. По мнению Столтенберга, это приблизит Украину к Альянсу.



"Будущее Украины - в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства - иначе нет смысла обсуждать членство", - сказал он.



Столтенберг добавил, что после окончания войны должны быть договоренности по безопасности Украины, чтобы Россия со временем не смогла перевооружиться и снова напасть.



Политическое руководство отмечает, что Украина ожидает от НАТО решительных шагов по вступлению. В частности президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.



При этом генсек Альянса Столтенберг подчеркнул, что Украина не получит приглашение вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе. Он заявил, что сейчас приоритетом остается победа в войне.