



Столтенберг: НАТО готово защищаться от Беларуси и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Североатлантического альянса защищать все страны, входящие в блок, от потенциальных нападений со стороны Беларуси и России. Об этом сообщает CNN.



На совместной пресс-конференции с лидерами семи стран Альянса в Гааге (Нидерланды) он отметил, что в Москву и Минск был направлен четкий сигнал о том, что "НАТО существует для защиты каждого союзника, каждого сантиметра территории НАТО".



Как подчеркнул Столтенберг, Североатлантический альянс готов защищать своих членов от Беларуси и РФ.



Также генсек НАТО заявил, что события, связанные с восстанием наемников основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, являются "внутренним делом России".



Добавим, что представители стран НАТО на конференции, отвечая на вопросы журналистов о возможных проблемах безопасности, которые могут возникнуть в связи с переброской в Беларусь "вагнеровцев", указали, что еще рано делать какие-либо окончательные выводы.



Реакция стран НАТО на перемещение "вагнеровцев" в Беларусь



После того, как попытка госпереворота в РФ основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина завершилась договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко об уходе его с частью наемниками в БР, в ряде стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Альянса.



В частности, главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении, и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.



Польша также приводила свою армию в повышенную боеготовность во время бунта Пригожина в РФ. 27 июня польский президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень негативным сигналом для Польши и других стран НАТО.