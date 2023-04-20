



Столтенберг: Место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем

В НАТО обещают продолжать укреплять Вооруженные силы Украины. Альянс будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении. Об этом завил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.



"НАТО стоит с Украиной. Мы стояли с вами после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - заявил Столтенберг.



Он отметил, что союзники НАТО уже подготовили десятки тысяч украинских солдат. "С прошлого февраля союзники НАТО предоставили более 150 млрд евро поддержки. В том числе 65 млрд евро в виде военной помощи. Это позволило вашим войскам отвергнуть врага от Киева, Херсона, Харькова", - подчеркнул Столтенберг.



Он акцентировал, что сейчас члены Альянса предоставляют больше самолетов, танков, бронетехники. "Все это каждый день помогает на поле боя", - добавил Столтенберг и подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена.



Генеральный секретарь НАТО высказался в поддержку инициированной президентом Владимиром Зеленским формулы мира и заверил, что Альянс и дальше будет укреплять украинскую армию.



«Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным», – сказал он.



Столтенберг рассказал, что в ходе встречи стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса.



«Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», – заверил Столтенберг.