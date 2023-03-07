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Столтенберг – ЕС: Украину надо поддерживать столько, сколько нужно
07.03.2023 08:46 Mignews.ua | фото: pixabay.com

Столтенберг – ЕС: Украину надо поддерживать столько, сколько нужно

Сегодня весь цивилизованный мир должен поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. С таким призывом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Европарламенте в понедельник, 6 марта.

Чиновник подчеркнул, что члены НАТО всегда должны быть готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сообщает пресс-служба Альянса.

Йенс Столтенберг высоко оценил роль европарламентариев в информировании и привлечении общественности, а также в поддержке высокого уровня общественной поддержки Украины. 

Кроме того, Генсек очертил важные уроки незаконной войны России против Украины, включая необходимость предоставить Украине все то, в чем она нуждается для победы, продолжать инвестировать в оборону, укреплять ее стойкость и несокрушимость и поддерживать трансатлантическое единство.
 

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