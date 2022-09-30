



Столтенберг: Двери НАТО для Украины открыты

Решение о членстве Украины в НАТО путем консенсуса будут принимать все 30 стран-союзников. Двери НАТО для Украины открыты. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Главные тезисы сегодняшнего выступления Столтенберга:



▪️Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – это Украина. НАТО не признаёт вхождение оккупированных регионов в состав России.



▪️ Это самая большая аннексия территорий Европы со Второй мировой войны.



▪️НАТО не является стороной конфликта.



▪️Решение про членство той или иной страны в НАТО будут принимать все 30 членов Альянса.



▪️Главный фокус НАТО – помощь Украине. Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо



