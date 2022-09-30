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Столтенберг: Двери НАТО для Украины открыты
30.09.2022 19:22 Раиса Вовк

Столтенберг: Двери НАТО для Украины открыты

Решение о членстве Украины в НАТО путем консенсуса будут принимать все 30 стран-союзников. Двери НАТО для Украины открыты. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Главные тезисы сегодняшнего выступления Столтенберга:

▪️Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – это Украина. НАТО не признаёт вхождение оккупированных регионов в состав России. 

▪️ Это самая большая аннексия территорий Европы со Второй мировой войны.

▪️НАТО не является стороной конфликта.

▪️Решение про членство той или иной страны в НАТО будут принимать все 30 членов Альянса.

▪️Главный фокус НАТО – помощь Украине. Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо  

 

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