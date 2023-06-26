



Столтенберг: Бунт в России показал, какую ошибку совершил Путин в Украине

События, связанные с переворотом в России, которые произошли на выходных, демонстрируют, насколько большую стратегическую ошибку совершил российский диктатор Владимир Путин, когда начал войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.



"События прошедших выходных - это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины", - сказал он журналистам во время визита в Вильнюс.



Он также добавил, что, поскольку Россия продолжает свое нападение, еще важнее продолжать поддерживать Украину.



Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу идет уже несколько месяцев. Пригожин заявил, что российские войска якобы ударили по тылу наемников и начал поход на Москву.



Ночью 24 июня владелец ЧВК заявил, что его войска уже пересекли государственные границы РФ и движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" уже заняли военные объекты в Ростове.



Тем не менее, вечером после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.