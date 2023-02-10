



Столкновения у дома Нетаниягу, Бен-Гвир обвинил полицию в потере контроля



Сотни людей устроили вечером демонстрацию против правовой реформы в Иерусалиме.



Сначала состоялся митинг на горе Герцль, где выступил бывший начальник Генштаба Дан Халуц. Оттуда протестующие продолжили движение по улице Яффо, пытаясь обойти полицейские блокпосты, и достигли рынка Махане Иегуда, где между ними и полицией произошли столкновения. На оживленном рынке многие покупатели вступали в столкновения с протестующими, а во время столкновений в протестующих бросали шарики с водой и бутылки. После столкновений двое протестующих были арестованы.



מעצרים ואלימות בסוף ההפגנה בירושלים



צילום דליה מגדל pic.twitter.com/GV1LI87yFR — לירי בורק שביט (@lirishavit) February 9, 2023

ההפגנה בירושלים:



מפגינים מנסים לתקוף את פעיל הימין משה מירון. המשטרה מרחיקה אותו.. pic.twitter.com/IZRyqnPOsy — חדשות מכל העולם🌏News-Fox (@kisis007) February 9, 2023

В ответ на нарушения порядка в Иерусалиме министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал командующего Иерусалимским округом, суперинтенданта Дорона Тургемана, для разъяснительной беседы в преддверии демонстраций перед Кнессетом в предстоящий понедельник. Министр Бен-Гвир возмущен произошедшим: "Иерусалимская полиция потеряла контроль над анархистами. Инцидент с поджогом горящих шин возле резиденции премьер-министра, перекрытие шоссе № 1, блокирование движения скоростного трамвая - все это чрезвычайно серьезные инциденты, в которых полиция и силы безопасности были на месте происшествия, но получили четкий приказ не исполнять закон и не противостоять бунтовщикам."Движение "Черные флаги" в ответ на заявление Бен-Гвира заявило: "Мы ожидаем, что начальник полиции отклонит просьбу Бен-Гвира о вынесении выговора. Согласно закону, министру запрещено вмешиваться в работу полиции". Движение Crime Minister заявило: "Вместо того, чтобы бороться с насилием против протестующих, Бен-Гвир хочет усмирить полицейских. Лучше бы окружной командир вел себя ответственно и просто игнорировал его. Если государственный переворот состоится, полиция станет милицией Бен-Гвира, а свобода слова будет попрана. Этого нельзя допустить".