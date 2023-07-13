



Столкновение в ресторане: Бен-Гвир издевается над врагами реформы

Вечером 12 июля министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и его супруга Аела ужинали в одном из ресторанов близ Иерусалима, когда десятки протестующих собрались у ресторана и заблокировали вход, выкрикивая и протестуя против министра.



По словам помощников министра, протестующие проклинали Бен-Гвира и кричали “Позор!”.



Министр не стал игнорировать протестующих, а посмеялся и ответил им: "Вы будете продолжать кричать, а мы будем продолжать принимать законы", "Пусть кричат хоть до завтра".



В ответ на этот инцидент десятки посетителей ресторана встали и собрались перед протестующими, чтобы выразить поддержку Бен-Гвиру.

