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Столкновение в ресторане: Бен-Гвир издевается над врагами реформы
13.07.2023 07:24 Аркадий Бочаровский

Столкновение в ресторане: Бен-Гвир издевается над врагами реформы

Вечером 12 июля министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и его супруга Аела ужинали в одном из ресторанов близ Иерусалима, когда десятки протестующих собрались у ресторана и заблокировали вход, выкрикивая и протестуя против министра.

По словам помощников министра, протестующие проклинали  Бен-Гвира и кричали “Позор!”.

Министр не стал игнорировать протестующих, а посмеялся и ответил им: "Вы будете продолжать кричать, а мы будем продолжать принимать законы", "Пусть кричат хоть до завтра".

В ответ на этот инцидент десятки посетителей ресторана встали и собрались перед протестующими, чтобы выразить поддержку Бен-Гвиру.
 

 

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