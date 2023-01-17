



"Столицу РФ надо менять, решение должны принимать специалисты ПВО"

Первый губернатор Свердловской области, экс-сенатор Эдуард Россель встретился со студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Встреча продолжалась несколько часов, при этом 85-летний ветеран политической сцены буквально фонтанирует идеями и новыми взрывными проектами.



В частности, Россель одобрительно высказался о предложениях перенести столицу из Москвы в провинцию. Напомним, такая тема периодически начинает обсуждаться в обществе.



﻿﻿﻿﻿﻿«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург - не дай бог! Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО», - заявил политик.



Есть у него и «армейские» планы. «Хочу на «Старателе» (полигон под Нижним Тагилом) организовать центр подготовки снайперов. В России такого пока нет. Губернатор, правда, опасается, что потом Шойгу тоже, как выставку, реорганизует», - пообещал экс-сенатор.

На полигоне многие годы проводилась международная выставка вооружений, инициатором который был Россель. Впоследствии федеральные власти «забрали» ее в Подмосковье.



Как выяснилось, в бытность свою губернатором он имел прямое отношение к проектам ВПК.



﻿﻿﻿﻿«Танк Т-90 разрабатывался тайно под моим руководством», - заявил студентам Эдуард Россель.﻿