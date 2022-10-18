



"Столица Израиля - Иерусалим", - посол США

Посол США в Израиле Том Найдс дал интервью Israel National News, в котором заявил, что столицей Израиля является Иерусалим.



"Давайте проясним: столица Израиля — Иерусалим. Американский посол сейчас живет в Иерусалиме. У меня есть дом в Иерусалиме. Будущее Иерусалима будет решаться сторонами в любое подходящее время. Мы не можем навязывать свои желания, но столица Израиля — Иерусалим", — сказал дипломат.



Он также высказался о словах американского лидера Джо Байдена, касательно права палестинцев на собственное государство.



"Джо Байден, как и я, считает, что если Израиль хочет остаться демократическим еврейским государством, мы не должны отказываться от решения о создании двух государств. Моя работа в качестве посла состоит в том, чтобы работать с израильтянами и палестинцами, чтобы убедиться, что такое видение не является невозможным", — сказал посол.



Однако Найдс отметил, то не все люди могут быть согласны с такой политикой.



"Возможно, общественное мнение изменилось в Израиле и даже среди палестинского народа. Мы считаем, что решение для сохранения сильного демократического еврейского государства — это решение, основанное на создании двух государств, и именно к этому мы будем стремиться", — сказал дипломат.