



"Стихийная демонстрация": Аялон переименовали в "дорогу Ами Эшеда"





Тысячи людей вышли на “стихийную демонстрацию” на шоссе Аялон вечером 5 июля .



Ранее начальник Тель-Авивского округа генерал Ами Эшед, заявил, что он был уволен "по политическим мотивам". После того, как протестующие в течение 5 часов отказывались покинуть дорогу, полиции удалось очистить шоссе. Во время разгона демонстрации 2 протестующих были арестованы по подозрению в нападении на полицейских с нанесением ударов по голове и каске. В разгар демонстрации 2 автомобиля наехали на нескольких демонстрантов - один из водителей был арестован.



Одновременно с демонстрацией на Аялон, сотни людей провели демонстрации в 40 различных центрах по всей стране - включая Иерусалим, центр Хорев в Хайфе, учительский центр в Беэр-Шеве, шоссе 443 на въезде в Модиин, Каркур, шоссе 6 на развязке Эликим и перекрестке Нахалаль. На площади Парижа в Иерусалиме произошли столкновения между протестующими и полицейскими. Там также действовали кавалерия и МАГАВ.



Проблемой демонстрации занимался не начальник Тель-Авивского округа Ами Эшед, а его заместитель Давид Фило. Соратники Эшеда рассказали 12-му каналу, что "тысячи людей, пришедших на Аялон после его выступления, вышли на демонстрацию от его имени. Он посчитал, что для него было бы неэтично руководить этим мероприятием, поэтому он решил доверить управление им своему заместителю."





Демонстрации начались в 20:00, когда демонстранты перекрыли шоссе Аялон в обоих направлениях. Тысячи протестующих разожгли на дороге костры, намалевали надписи на асфальте, пускали фейерверки и размахивали сигнальными ракетами, флагами и знаками. На месте происшествия работали усиленные наряды полиции, которые пытались разогнать протестующих с помощью водометов и конников.



Несмотря на усилия полиции, протестующие отказались покинуть Аялон - и орали полицейским: "Как вы продали Ами Эшеда? Он - герой". Другая группа протестующих написала на шоссе Аялон: "Дорога Ами Эшеда".

