



Стендап с черепом защитника "Азовстали": кто он такой

Пропагандист Игорь Мангушев, который якобы держал в руках череп погибшего защитника "Азовстали", числится в базе "Миротворца"



Вот что о нем известно:



Вероятно — сотрудник спецслужб России.



Один из лидеров т.н. "E.N.O.T. CORP" https://vk.com/enot_corp ", член НВФ на территории т.н. "ЛНР".

Дата рождения: 16.08.1986



Город: Москва



В феврале 2015 г. "Основной состав E.N.O.T. CORP по Приказу № 182/РСД председателя Всероссийского Союза ветеранов десантных войск и войск СпН "Союз десантников России", Героя Советского Союза, генерал-полковника В. А. Востротина, за доблесть и мужество, проявленные при выполнении служебного и воинского долга в боевой обстановке награждён орденом «Генерал армии Маргелов». Командиру отряда награду вручил Председатель Центрального совета всероссийского союза «Союз десантников России» начальник разведки ВДВ полковник П. Я. Поповских"