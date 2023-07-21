



Стефани Халлетт заменит Тома Найдса на посту посла США в Израиле

Стефани Халлетт, заместитель главы миссии посольства США в Иерусалиме, сменила бывшего посла Тома Найдса 21 июля, сообщает посольство США в Иерусалиме.



Найдс ушел со своей должности, и Халлетт взял на себя обязанности временного поверенного в делах посольства.



Ранее Халлетт занимала должность заместителя главы миссии в Маскате, Оман, и в Никосии, Кипр. Она будет выполнять эту роль до тех пор, пока Сенат США не утвердит следующего посла в Израиле.