



Статья в Едиот Ахронот: убиты 10 невинных палестинцев



Газета "Едиот Ахронот" под заголовком "Убиты 10 невинных" рассказала о гибели мирных палестинцев в результате ударов ЦАХАЛа в Газе.



Подзаголовок гласит: "Газа: Четверо детей и четыре женщины заплатили своими жизнями".



Статья вызвала бурную реакцию в социальных сетях, некоторые назвали газету "Аль-Джазира на иврите".



Житель Лода, известный правый активист Меир Леюш написал: "Когда вам говорят, что во вчерашней атаке в Газе были убиты "невинные", вспомните, что один из убитых вчера в Газе - Джихад Хаанем, который спланировал шокирующее убийство Тали Хатуэль и ее четырех дочерей в Кисуфим в 2004 году".



Твиттер-аккаунт организации "Торат Лехима" гласит: "В ходе операции "Рассвет" когда главой правительства был Лапид от огня ЦАХАЛа погибли 18 мирных жителей.Тогда, вы не видели заголовков в стиле BDS на 13-м канале и в новостях. Вывод: прогрессивным левым нет дела до Запада, им нет дела и до евреев, и мы это давно поняли. Их волнует одно - власть, капитал и власть".



Один серфер написал, что "нет более враждебной прессы, чем израильская", а другой серфер написал: "Можно свернуть все и закрыть страну, левые потеряли ее окончательно, отныне это лишь вопрос времени".

