



Статистика прокуратуры: оправдательные приговоры только по 2% дел



Прокуратура Израиля опубликовала сводный отчет за 2021 год. В отчет включены данные о делах в самых разных областях - от преступлений, насилия в арабском обществе до инцидентов во время операции Страж Стен.



Отчет показывает, что в течение года в прокуратуру было передано 28 945 дел. 39% из них были возвращены полиции с рекомендацией об отсутствии оснований для судебного преследования. Среди остальных дел - примерно по трети из них было предъявлено обвинительное заключение. По данным прокуратуры, это незначительное увеличение процента обвинительных заключений по сравнению с 2020 годом.



Всего в 2021 году было подано 4 434 обвинительных заключения - это примерно на 4% больше, чем в предыдущем году, и примерно на 10% больше, чем в 2019 году. 90% обвиняемых, дело которых рассмотрены в 2021 году, были признаны виновными в совершении преступления, только два процента были оправданы. В 74% случаев обвиняемые подписали соглашение о признании вины.



В отношении сексуальных преступлений в последние годы наблюдается общий рост обвинительных заключений, хотя в 2021 году было подано несколько меньше обвинительных заключений по сравнению с 2020 годом - 717 против 744. Согласно данным, процент соглашений о признании вины по сексуальным преступлениям ниже общего показателя.



Прокуратура отмечает скачок числа обвинительных заключений по преступлениям с применением оружия - на 24% по сравнению с 2020 годом и на 62% по сравнению с 2019 годом.



Значительный объем в отчете занимают и события операции "Стена". Данные прокуратуры показывают, что было подано около 400 обвинительных заключений против примерно 616 обвиняемых.