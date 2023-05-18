



Статистические данные: Миллион человек живет в Иерусалиме

Согласно последнему отчету Центрального статистического бюро за 2021 год, в Иерусалиме проживает 966 200 человек, из которых 576 000 - евреи, 375 000 - арабы (362 000 из них мусульмане и 12 900 христиан), 3 500 - неарабские христиане и 10 500 - люди без религиозной классификации. За время, прошедшее после выхода этого отчета, население города выросло еще на десятки тысяч человек, то есть сейчас оно составляет около одного миллиона, пишет Israel Hayom.



Среди еврейского населения выделяется доля харедим. В конце 2021 года харедим составляли 48% еврейского населения Иерусалима и 29% всего населения города.



По данным социального опроса Центрального статистического бюро (в среднем за 2019-2021 годы), из 322 000 евреев в возрасте 20 лет и моложе, проживающих в Иерусалиме, 19% определили себя как светских (62 400 человек), 25% - как соблюдающих традиции (81 800 человек), 20% - как ортодоксов (65 600 человек) и 35% - как харедим (113 100 человек).



В конце 2021 года средний возраст жителей Иерусалима составлял 24,2 года по сравнению с 30,1 годами в целом по населению. Кроме того, в Иерусалиме высок процент детей (до 14 лет), которые составляют 33% населения города.



Иерусалим также отличается высоким уровнем рождаемости: коэффициент рождаемости на конец 2021 года составлял 3,9, по сравнению с 3,0 в Израиле. Коэффициент рождаемости в еврейском Иерусалиме составлял 4,4, что выше, чем у арабских женщин Иерусалима, который составлял 3,1.



В основном это объясняется очень высокой рождаемостью среди харедим и ортодоксального населения и более низкой рождаемостью среди израильских арабских женщин.



В 2021/2022 учебном году в еврейских школах обучалось 183 000 детей: 37% из них в государственных школах и 63% в школах харедим. В арабских школах в том же году учились 119 000 человек, что составляет 40% от общего числа учащихся.



Число новых иммигрантов, выбравших Иерусалим для проживания, было выше, чем в других городах, и составило 3 700 человек, около 14% всех новых иммигрантов.



Баланс иммиграции в 2021 году был отрицательным и составил -10 900.



В 2022 году доля рабочей силы в Иерусалиме в возрасте 25-64 лет составила 67% (по сравнению с 82% во всем Израиле). Среди мужчин доля участия в рабочей силе составила 74% (по сравнению с 85% во всем Израиле), а среди женщин - 60% (по сравнению с 79% во всем Израиле). Относительно низкие показатели отражают более низкий уровень рабочей силы среди мужчин-харедим и арабских женщин по сравнению с населением в целом. Только 45% мужчин-хареди и 27% арабских женщин участвуют в трудовой деятельности.