



Стартовало первое заседание Совета Украина-НАТО: детали

В Вильнюсе под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и при участии президента Украины Владимира Зеленского на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО проходит инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО.



«Добро пожаловать на это первое заседание Совета Украина-НАТО. Это, действительно, исторический момент – союзники и Украина сидят бок об обок, как равные, чтобы обсуждать наше общее видение евро-атлантической безопасности. Для меня это большая часть – приветствовать на заседании нашего дорогого друга президента Украины Владимира Зеленского – Владимир, добро пожаловать, как хорошо что ты с нами», - сказал, открывая заседание, генсек НАТО. Эти слова были встречены аплодисментами.



Столтенберг также отметил, что союзники должны увеличить поддержку Украине, чтобы помочь ей "освободить земли и сдерживать будущую российскую агрессию".



"На этом саммите мы вновь подтвердили, что Украина будет членом Альянса. И мы приняли решения, которые приведут Украину ближе к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - сказал он.



В Альянсе называют Совет Украина-НАТО "новым совместным органом, в котором союзники и Украина заседают как равноправные члены для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО".



"Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", - указано в коммюнике саммита.



По словам эстонского премьера Кайи Каллас, этот орган будет действовать по аналогии с 4-й статьей Устава НАТО, которая предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой из стран Альянса.



Отметим, решение создать Совет Украина-НАТО, который пришел на смену Комиссии Украина-НАТО, было формально одобрено главами государств и правительств стран-членов Альянса в первый день саммита.