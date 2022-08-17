



Стартовали соревнования БПЛА Ирана, РФ, Беларуси и Армении

Иран, Россия, Беларусь и Армения начали соревнование военных БПЛА в Кашане.

Об этом сообщил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Билали.

В турнире участвуют более 70 военнослужащих из четырех стран. Соревнования включают пять этапов физической подготовки, стрельбы, воздушную разведку в течение трех дней, авиационную поддержку и корректировку артиллерийского огня, а также ночную и постоянную разведку.

Мероприятие завершится 6 сентября. Впервые оно было проведено в 2015 году Россией и Казахстаном. Иран принял участие в последних шести.