



Нетаниягу встретился с Бен-Гвиром

Вечером, 7 ноября, состоялась встреча Биньямина Нетаниягу и Итамара Бен-Гвира.

"С божьей помощью, мы сформируем полноценное правое правительство", - сказал Бен-Гвир.



Их переговоры длились примерно полтора часа. Детали не раскрываются.



Предположительно, они обсуждали министерские посты для представителей Оцма Йехудит и самого Бен-Гвира, а также коалиционные договоренности.



Бен-Гвир ранее публично заявил, что будет требовать пост министра внутренней безопасности в следующем правительстве.

Накануне Нетаниягу отдельно встретился с главой Религиозных сионистов Бецалелем Смотричем.