Нетаниягу встретился с Бен-Гвиром
Вечером, 7 ноября, состоялась встреча Биньямина Нетаниягу и Итамара Бен-Гвира.
"С божьей помощью, мы сформируем полноценное правое правительство", - сказал Бен-Гвир.
Их переговоры длились примерно полтора часа. Детали не раскрываются.
Предположительно, они обсуждали министерские посты для представителей Оцма Йехудит и самого Бен-Гвира, а также коалиционные договоренности.
Их переговоры длились примерно полтора часа. Детали не раскрываются.
Предположительно, они обсуждали министерские посты для представителей Оцма Йехудит и самого Бен-Гвира, а также коалиционные договоренности.
Бен-Гвир ранее публично заявил, что будет требовать пост министра внутренней безопасности в следующем правительстве.
Накануне Нетаниягу отдельно встретился с главой Религиозных сионистов Бецалелем Смотричем.