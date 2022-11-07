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Нетаниягу встретился с Бен-Гвиром
07.11.2022 17:20 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с Бен-Гвиром

Вечером, 7 ноября, состоялась встреча Биньямина Нетаниягу и Итамара Бен-Гвира.

 
"С божьей помощью, мы сформируем полноценное правое правительство", - сказал Бен-Гвир.

Их переговоры длились примерно полтора часа. Детали не раскрываются.

Предположительно, они обсуждали министерские посты для представителей Оцма Йехудит и самого Бен-Гвира, а также коалиционные договоренности.

Бен-Гвир ранее публично заявил, что будет требовать пост министра внутренней безопасности в следующем правительстве.
 
Накануне Нетаниягу отдельно встретился с главой Религиозных сионистов Бецалелем Смотричем.

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