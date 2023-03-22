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Стартовала встреча глав МИД Израиля и Польши: названа цель
22.03.2023 15:32 Алина Груднева

Стартовала встреча глав МИД Израиля и Польши: названа цель

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве.

Они обменялись рукопожатием перед журналистами, после чего отправились на личную встречу.

Коэн отправился в Варшаву, чтобы завершить сделку по учебной программе для израильских подростков во время поездок в Польшу, посвященных Холокосту, организованных Министерством образования Израиля.

Их встреча нацелена на то, чтобы положить конец разногласиям по поводу содержания и протокола безопасности для таких поездок.
 

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