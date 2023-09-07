Стартовала демонстрация правых у здания БАГАЦа
Вечером, 7 сентября, возле БАГАЦа собрались сотни сторонников правовой реформы.
Участники "Демонстрации свободы" утверждают, что БАГАЦ "не имеет полномочий аннулировать выбор народа".
Сторонники реформы призвали судей не втягивать государство в конституционный кризис.
"Если БАГАЦ хочет хаоса, то он его получит", - сказал один из организаторов акции протеста.
Демонстрация проходит в преддверии скандальных слушаний в БАГАЦе по поводу отмены принятых коалицией законов в отношении правовой реформы.
החלה מחאת תומכי החקיקה המשפטית מול בית המשפט העליון בירושלים— החדשות - N12 (@N12News) September 7, 2023
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