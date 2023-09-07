



Стартовала демонстрация правых у здания БАГАЦа

Вечером, 7 сентября, возле БАГАЦа собрались сотни сторонников правовой реформы.



Участники "Демонстрации свободы" утверждают, что БАГАЦ "не имеет полномочий аннулировать выбор народа".



Сторонники реформы призвали судей не втягивать государство в конституционный кризис.



"Если БАГАЦ хочет хаоса, то он его получит", - сказал один из организаторов акции протеста.



Демонстрация проходит в преддверии скандальных слушаний в БАГАЦе по поводу отмены принятых коалицией законов в отношении правовой реформы.