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Стартовала демонстрация правых у здания БАГАЦа
07.09.2023 19:37 Алина Груднева

Стартовала демонстрация правых у здания БАГАЦа

Вечером, 7 сентября, возле БАГАЦа собрались сотни сторонников правовой реформы.

Участники "Демонстрации свободы" утверждают, что БАГАЦ "не имеет полномочий аннулировать выбор народа".

Сторонники реформы призвали судей не втягивать государство в конституционный кризис.

"Если БАГАЦ хочет хаоса, то он его получит", - сказал один из организаторов акции протеста.

Демонстрация проходит в преддверии скандальных слушаний в БАГАЦе по поводу отмены принятых коалицией законов в отношении правовой реформы.

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