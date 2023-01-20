



Стартовал "Рамштайн-8": Зеленский обратился к участникам встречи

В пятницу, 20 января, на авиабазе "Рамштайн" в Германии началась восьмая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины, в ходе которой обсуждается предоставление дополнительной военной помощи стране.



Президент Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он призвал партнеров ускориться с поставками оружия.



В своем выступлении по видеосвязи Зеленский заявил, что Россия стремится уничтожать нации. Он заявил, что война решит "в каком мире мы будем жить" и что "Кремль должен проиграть".



"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло какой-либо власти... В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - сказал он.



Зеленский отметил, что время и затягивание войны помогает России. "Время остается оружием России. Мы должны ускориться", - подчеркнул президент Украины.



Он благодарил участников встречи за оказанную помощь, но добавил, что Украина ждет танки.



"Но сотни благодарностей - это не сотни танков. Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против российской артиллерии, или вместо тех зенитных ракет, которые нужны для защиты людей от российских ударов", - сказав Зеленский.



Министр обороны США Ллойд Остин ответил Владимиру Зеленскому, заявив, что партнеры Украины будут продолжать поддержку.



"Надеюсь, вы знаете, что мы будем продолжать отстаивать принцип, согласно которому границы не могут быть перерисованы силой. И мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей. Еще раз спасибо, что вы здесь сегодня", - сказал глава Пентагона.



