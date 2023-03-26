



Старт “Недели паралича”: протестующие проводят демонстрации у домов министров

Протестующие против судебной реформы объявили на этой неделе “Неделю паралича“ с различными формами протеста каждый день.



Резервисты из “Братьев по оружию“ протестовали возле дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе в воскресенье утром.

Протестующие вывесили гигантские плакаты с надписями “Стой! Впереди граница, вход в диктатуру“ и “Это слишком велико для тебя“ с изображением Бен-Гвира в военном сапоге.



Протестующие также перекрывали дорогу на въезде в Кирьят-Арбу .



Двое протестующих были арестованы после того, как полиция заявила, что они пытались ворваться в дом Бен-Гвира.



Протестующие также собрались у дома министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ави Дихтера, министра туризма Хаима Каца и депутата Кнессета от Ликуда Дэнни Данона.



На вечер воскресенья запланированы акции протеста у домов депутатов от Ликуда Гилы Гамлиэль, Нира Барката, Ави Дихтера, Дани Данона, Юли Эдельштейна, Ярива Левина и Шалома Данино.



“Премьер-министр и Нир Баркат предпочитают игнорировать предупреждения системы безопасности и экономистов“, — заявили организаторы протеста. “Они продвигают законодательство, которое разрушит армию и израильскую экономику. Они доказывают, что им нет дела до государства Израиль, его безопасности или экономики. Баркат и [Биньямин] Нетаниягу и все депутаты Кнессета, если хотите не останавливайтесь, вы войдете в историю как те, кто пытался уничтожить Израиль, АОИ и сионистский проект“, - отмечают они.



Протестующие также собрались у дома министра обороны Йоава Галанта.



