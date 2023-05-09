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Старший офицер ЦАХАЛа: Все пилоты-резервисты прибывают на службу
09.05.2023 10:25 Ирина Демьянова

Старший офицер ЦАХАЛа: Все пилоты-резервисты прибывают на службу

Бригадный генерал (в отставке) Бени Бен Ари заявил Kan Reshet Bet, что, несмотря на опасения некоторых, явления отказа от службы в запасе не существует.

"Как только появляются признаки призыва резервистов, все выходят вперед, - сказал он. - В прошлом были определенные люди, которых мы не призывали. Но сейчас, несмотря на все политизированные заявления, пилоты выходят на службу на все операции. Их не интересует все это позерство; они посвящают себя выполнению своего долга".
 

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